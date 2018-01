Venetsialaisravintola laskutti turistien ateriasta yli tuhat euroa – tapauksesta poliisiasia ja varoittava esimerkki

Japanilaiset marssivat ravintolalaskunsa kanssa poliisiasemalle. Venetsian pormestari Luigi Brugnaro puolestaan pyysi heiltä anteeksi, ja jos kertomus on totta, ravintolaa rangaistaan, hän lupasi espanjalaisen El País -lehden mukaan.

Ei mikään luksusravintola



Paikalliset testasivat, hinta romahti

Kaksi Il Gazzettino -lehden toimittajaa päätti testata ravintolan hinnoittelun. He pyysivät täsmälleen samat annokset, ja lasku oli 82 euroa per nuppi: merenelävät 50 euroa, pihvi 18 euroa, kivennäisvesi neljä euroa, ja pöytä 10 euroa. Japanilaistren lasku oli 285,75 euroa per henkilö.