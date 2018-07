Tämä video puhuttaa: EU-pomo Junckerin horjuminen Nato-huippukokouksessa herätti huomiota – Niinistö auttoi pysymään pystyssä

Junckerin huojuva esiintyminen on nostattanut huhuja niin miehen terveydestä kuin alkoholinkäytöstä. Komission mukaan Juncker kärsi tuona iltana iskiaksen aiheuttamista krampeista jaloissaan ja on nyt jo paremmassa kunnossa saatuaan lääkitystä. Juncker on aiemmin kertonut kärsivänsä ajoittain iskiaksesta.