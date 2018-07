Video näyttää Ruotsin liekkimeret – metsäpalot leviävät holtittomasti

Gävleborgin läänissä Ljusdalissa tulipalo on levinnyt asuinrakennuksiin asti ja viranomaiset kertovat, että paloalue on yli 10 000 hehtaarin kokoinen. Yhteensä metsäpalojen kooksi on arvioitu yli 20 000 hehtaaria.

EU-mailta apua tulipaloihin

– Ranska on luvannut lähettää kaksi lisäkonetta, ja niitä odotamme Ruotsiin tänään. Norja on toistaiseksi tukenut kahdeksalla helikopterilla, Tanska lähetti tänne 22 palomiestä, pääministeri Stefan Löfven kertoo.

Ruotsissa on arvioitu metsää tuhoutuneen jo 57 miljoonan euron arvosta. Ruotsin pääministeri Stefan Löfven vieraili palopaikoilla tänään. Hän on kuvaillut tilannetta ennennäkemättömän dramaattiseksi.

– Pelastuspalvelun apuna täällä ovat liikennelaitos, poliisi, kodinturvajoukot ja puolustusvoimat, joiden vaikutus on suuri. On muistettava, että on erittäin kuumaa ja kuivaa, ja tilanne on poikkeuksellisen vaikea. Kaikkien työpanos on sankarillinen täällä Ljusdalissa, sekä monella muulla paikkakunnalla.