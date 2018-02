Video: Tulivuori puhkui taivaalle kilometrien korkuisen tuhkapilven Indonesiassa – lentoliikennettä varoitetaan teräväsärmäisistä hiukkasista

Sinabung on yksi Indonesian 30 tulivuoresta. Se on purkautunut tällä vuosikymmenellä nyt neljä kertaa.

Vulkaaninen toiminta saarivaltiossa on kaiken kaikkiaan vilkasta: tuoreessa muistissa on Balin Agung-vuoren purkaus, jonka pelättiin johtavan jopa koko vuoren räjähtämiseen. Agungin toiminta on nyt hiipumassa, mutta Sumatran Sinabung on tehotarkkailussa.