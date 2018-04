Videot: Britannia ja Ranska saattoivat toteuttaa iskut lentämättä Syyrian ilmatilassa – ohjusten kantama jopa 400 kilometriä

Britannian ja Ranskan hävittäjien kantama pitkä

Britannian mukaan Tornado-hävittäjien ohjusten kantama on noin 400 kilometriä, joten on mahdollista, että hävittäjät eivät lentäneet Syyrian ilmatilan yllä iskua toteuttaessaan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron julkaisi videon maan hallinnon Twitter-tilillään, jossa maan Rafale-hävittäjät lähtevät kohti Syyriaa. Myös Rafale-hävittäjien ohjusten kantama on niin pitkä, että iskun toteuttaminen on saattanut olla mahdollista ilman, että Ranska on lentänyt Syyrian ilmatilassa.