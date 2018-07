Viisimetriset allot kaatoivat aluksen – ainakin kahdeksan hukkunut Phuketin veneturmassa

11 loukkaantunut

The Phoenix-nimisellä aluksella oli uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan yhteensä 105 matkustajaa. Valtaosa matkustajista on kiinalaisia. Yhä kateissa olevista suurimman osan pelätään olevan uponeen aluksen sisällä. Helikopterit etsivät yhä eloonjääneitä ja kuolleita.

Alus makaa 40 metrin syvyydessä

Thaimaan laivaston mukaan alus on uponnut 40 metrin syvyyteen. Uppoamispaikka on lähellä Koh hen saarta, joka on tunnettu korallimuodostelmistaa ja on suosittu retkikohde Phuketista.