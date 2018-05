Viranomaiset: Myrkytetty ex-kaksoisagentti Sergei Skripal pääsi sairaalasta

Skripal ja hänen tyttärensä Julia myrkytettiin novitšok-hermomyrkyllä Salisburyn kaupungissa Englannissa. Myrkky on kehitetty Neuvostoliitossa.

Britannia epäilee Venäjän olevan myrkytyksen takana, mutta maa on kiistänyt osallisuutensa tapahtuneeseen. Julia Skripal on jo viime kuussa kotiutettu sairaalasta, mutta tämän isä Sergei on yhä hoidettavana.