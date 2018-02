Viro 100: Tere perestroika, demokraatia, veisasi punkkari 30 vuotta sitten – nyt maan kehitystä kuvaa parhaiten onnittelukirje Trumpilta

– Tere perestroika, demokraatia! Diktatuuri küüsist on pääsemas üks maa. Tere, õnne tipp! Enam nii jube ei tundu punalipp. (Tervehdys perestroikka, demokratia. Diktatuurista on vapautumassa yksi maa. Terve onnen huippu, enää niin karsealta ei tunnu punalippu.)

Kirje kertoo Viron nykypäivästä paljon. Uudelleenitsenäistymisestä on 27 vuotta. Sinä aikana Viro on pyrkinyt aktiivisesti yhteyteen lännen kanssa. Tärkein niistä ehkä juuri Naton jäsenyys.

Viron Suomen-suurlähettiläs Margus Laidre sanoo MTV Uutisten haastattelussa, että kehitys 90-luvun alun Virosta nykypäivään on ollut todella nopea. Laidre on ollut uudelleenitsenäistymisestä lähtien lähettiläänä eri maissa.

– Olemme maantieteellisesti siinä, missä olemme ja naapurimme myös. Uskon, että me kaikki haluamme tulla naapureidemme kanssa mahdollisimman hyvin toimeen. Pärjääminen edellyttää kuitenkin toisen osapuolen arvojen kunnioittamista ja arvostamista. Vuoropuhelu on silloin mahdollinen. Olen täysin varma, että kahdenkeskinen dialogi Venäjän ja Viron välillä on mahdollista ja tarpeellista, Laidre sanoo.

Suomi ja Viro käsi kädessä

Kotoutussuunnittelija sanoo, että tänne muuttaneilla virolaisilla on useassakin mielessä helpompaa kuin monella muulla. Yksi suuri syy on se, että Suomeen tullaan töihin, kotoa ei ole tarvinnut lähteä esimerkiksi sotaa pakoon. Lipastin mukaan toinen syy on kieli, mutta virolaisten suuren määrän vuoksi suomen kielen osaajia on luultua vähemmän.