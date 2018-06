Kommentti: Voiko Trumpin ja Kimin historialliselta tapaamiselta odottaa tuloksia?

Jo etukäteen tiedetään, että molemmat johtajat ovat käytökseltään arvaamattomia, rakastavat draamaa, nopeita päätöksiä ja huomiota. Mutta entäpä tämän näytelmän sisältö? Molemmat ovat haukkuneet toisiaan julkisesti hölmöiksi. Kim Jong-un on uhannut iskeä Yhdysvaltain ytimeen ja Donald Trump on uhannut vastata tähän "tulella ja raivolla".

Trumpin Pohjois-Korean politiikka on ollut melkoista turbulenssia. Vielä viime helmikuussa hän sanoi, ettevät pakotteet toimi ja on siirryttävä toiseen vaiheeseen, "joka voi olla maailman kannalta hyvin, hyvin onnetonta". Puhuttiin ennnalta ehkäisevästä iskusta Pohjois-Korean ydinasekohteisiin. Mutta voin kaksi viikkoa tämän jälkeen Trump olikin jo hyväksymässä kutsun Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean historialliseen huippukokoukseen.

Jännitys on nyt hetkeksi lientynyt, mutta edellä koettu panee kysymään, onko Yhdysvalloilla tällä hetkellä oikeasti minkäänlaista Pohjois-Korean strategiaa, vai onko kyseessä vain mahtipontinen teatteriesitys, jota tuhannet tiedotusvälineet ja maailmanpolitiikan asiantuntijat on nyt pantu seuraamaan?

Kokouksen valmisteluun on ollut äärimmäisen vähän aikaa. Hyvin moni asiantuntija onkin valmis veikaamaan, että läpimurtoja ei tapahdu saman tien, vaan parhaassakin tapauksessa tapaamisesta seuraa kuukausia - jopa vuosia kestävä prosessi, joka on varsinkin Trumpin kaltaiselle pelurille ja actionmanille äärimmäisen vastenmielistä seurattavaa.

Varmaa on, että molemmat saapuvat mukanaan paljon ehdotuksia. Ne vain ovat toisilleen täysin vastakkaisia. Pohjois-Korean ja Etelä-Korean neuvotteluissa on käynyt ilmi, että Kimin tavoiteena on enemmänkin status quon, eli nykytilan säilyttäminen ja sanktioiden poistaminen. Se vaatii Yhdysvaltoja myös lopettaman vihamielisen politiikkansa ja vetävän joukkonsa Etelä-Koreasta.