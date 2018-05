Raju video: Voimakas hiekkamyrky jatkaa riehumistaan Intiassa – kuolonuhreja jo ainakin 125

Kovat tuulet ja voimakas salamointi on tuhonnut monia kyliä, kaatanut seiniä ja aiheuttanut loukkantumiai, kertoo BBC . Uttar Pradeshin viranomaiset kertovat, että hiekkamyrskyssä kuolleiden määrä on korkein sitten 20 vuoteen ja sen uskotaan vielä nousevan.

Myrsky on kohdellut kaltoin etenkin Uttar Pradeshin ja Rajasthanin alueita, joissa sähköt ovat poikki, puita on kaatunut juurineen, taloja on tuhoutunut ja karjaa kuollut. Uttar Pradeshissa sijaistevalla Agran alue on kärsinyt myrskyn tuhoista pahiten. Agrassa sijaistee kuuluisa Taj Mahal.