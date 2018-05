Voitonpäivän paraati lähenee – Venäjä marssittaa Punaiselle torille ensi kertaa myös robottitankkeja ja lennokkeja

Maa aikoo nimittäin tuoda paraatiin aivan uudenlaisia sotakoneita: Uran 9-tyyppisiä robottipanssarivaunuja. Asiasta kertoo muun muassa The National Interest-lehti.

Pieni koko - raskaat aseet

Uran 9:n kohdalla kysymys on käytännössä kauko-ohjattavasta kevyesti panssaroidusta tulitukiajoneuvosta. Vaunu on rakennettu etenkin kaupunkiympäristössä suoritettavia tiedustelu- ja sotatehtäviä varten. Sen eräs käyttötarkoitus on myös terrorismin vastainen toiminta.