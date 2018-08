WHO aloitti ebolarokotukset Kongossa – 43 sairastunut tähän mennessä

Kongossa taistellaan uudelleen puhjennutta ebolaepidemiaa vastaan. Tähän mennessä Kongon terveysministeriön mukaan 43 ihmistä on sairastunut ebolaan. Heistä 36 on jo kuollut.

WHO on mukaan yli 900 ihmistä on altistunut ebolavirukselle. WHO kertoo, että ainakin 40 terveydenhoidon työntekijää rokotetaan tänään ja rokotuksia jatketaan loppuviikko.