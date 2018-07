WHO julisti Kongon ebolaepidemian päättyneeksi – suomalainen avustustyöntekijä kertoo, mistä taudin tunnistaa: ”Se on vähän kuin flunssa”

Ebola ei tartu helposti

– Se on vähän kuin flunssa. Siinä on päänsärkyä ja kuume. Korkea kuume on ehkä paras tunnistuskeino. Kaikilta sairaalaan tulevilta mitataan kuume. Jos kuume on korkea, potilas menee vähän sivuun ja sitten yritetään testata. Voidaan tehdä pikatesti limakalvoilta tai sitten verikokeet.