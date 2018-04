Yhdysvallat kerää Välimerelle suurinta iskuvoimaa sitten Irakin sodan – vastatoimet voivat alkaa kolmen päivän kuluessa

Mistä väitetyssä kaasuiskussa on kyse ja kuinka suurvallat siihen vastaavat? Katso uutisklippi videolta.

Britannialaisen The Times -lehden mukaan Välimerellä on neljä yhdysvaltalaista alusta ja noin 400 Tomahawk-risteilyohjusta. Yhden aluksista kerrotaan olevan jo Syyrian lähivesillä. Matkaan on lähetetty myös laivasto, johon kuuluu lentotukialus USS Harry S. Truman ja muita sotalaivoja.