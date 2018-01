Washington Post: Yhdysvalloissa poliisi surmasi miltei 1 000 ihmistä viime vuonna

Poliisi ampui vuonna 2017 Yhdysvalloissa yhteensä 987 ihmistä. Määrä on parikymmentä enemmän kuin vuonna 2016. Julkaisu perustaa tietonsa keräämäänsä laajaan tietokantaan.

Vertailun vuoksi - vuonna 2015 kuolemantapauksia oli 995, kertoo The Washington Post.

The Washington Postin haastattelema Alpert tutkii poliisin voimankäyttöä.

– Meillä on nyt tietoa melkein 3 000 ampumatapauksesta. Voimme nyt tarjota kansalle parempaa ymmärrystä kohtalokkaista ampumisista, joissa poliisi on ollut osallisena.

The Washington Postin mukaan laaja ilmiön huomioiminen on saattanut auttaa poliisia vähentämään toimia, joiden vaikutuksesta aseistamattomia ihmisiä on ammuttu haavoittavasti tai kuolettavasti.