Yhdysvalloissa vaaditaan aselakien kiristämistä mielenilmauksin – mukana ampumisesta selvinneitä oppilaita

Cruz hykkäsi rynnäkköaseella kouluun

Aselakien tiukentamista vaativia mielenilmauksia on tulossa useita lähiaikoina, väkeä on houkuteltu mukaan sosiaalisen median voimalla. 24. maaliskuuta on luvassa Washingtonissa March for Our Lives -kulkue, joka on saanut alkunsa opiskelijavoimin.