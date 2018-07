Yhdysvaltain ex-virkamiehet: Putin mielistelee Trumpilta haluamansa lopputuloksen – "Trump antaa mutta ei saa mitään takaisin"

– Putin on seurannut Kim Jong Unin kanssa käytyä huippukokousta, ja hänellä on sama arvio siitä, että Trump antaa tapaamisessa jotain merkittävää saamatta mitään konkreettista takaisin, virkamies sanoo Reutersin haastattelussa.

"Trump on Putinista jäljessä"

Trump on sanonut toistuvasti haluavansa hyvän suhteen Venäjään siitä huolimatta, että Venäjän ja Länsimaiden välillä on jännitteitä Ukrainan, Syyrian ja väitetyn vaalisekaannuksen takia.

– Trump on viettänyt suurimman osan elämästään tekemättä ulkopoliittista työtä, kun taas Putin on viettänyt suurimmat osan elämästään ulkopolitiikan ja kansallisen turvallisuuden parissa, McFaul sanoo.

Mitä Trumpin suhtautumisesta Venäjään tiedetään?

Samalla kun Yhdysvalloissa on lisätty Venäjään kohdistuvia taloudellisia pakotteita, Trump on ottanut avustajiaan pehmeämmän linjan maiden välisiin suhteisiin. Trumpin mielestä Venäjän pitäisi päästä taas osaksi Group of Eight -teollisuusmaita, joiden joukosta se poistettii maaliskuussa 2014 Krimin tapahtumien seurauksena.