Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean mahdolliset ydinaseneuvottelut: Voidaanko Pohjois-Korean pakotteita purkaa, jos ihmisoikeustilanne jatkuu ennallaan?

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Video: Mihin Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean neuvottelut johtavat? Mitä doplomatian taustalla? Videolla valotetaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin taktiikkaa. Onko sitä?

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola pohtii Huomenta Suomessa, onko suurvallan johtajuus kysymysmerkin alla.



– Ensin luvataan pitää huipputapaaminen eli annetaankin Pohjois-Korealle, mitä se on aina halunnut ja sitten yhtäkkiä tajutaankin, että mitä tässä on tapahtunut ja sitten yritetään sitä vähän perua. Nyt näköjään tapaaminen onkin realisoitumassa, sillä Yhdysvaltain neuvottelijoita on lähetetty viikonlopun aikana Pohjois-Koreaan. Katsotaan nyt, mitä tapahtuu, Aaltola sanoo.



Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen arvioi, että presidentti Trump käyttää neuvotteluja jo nyt vaaliaseena. Vanhasen mielestä tapaamisen järjestely kertoo enemmän presidentti Donald Trumpista kuin vaikkapa Valkoisen talon erimielisyyksistä tapaamisen järjestämisessä.



– Trumpilla on iso halu käydä näitä neuvotteluja julkisuudessa. Varmasti monien muiden maiden kanssa valmistelut tehtäisiin enemmän piilossa ja sitten julkistetaan, kun kaikki on valmista. Trumpilla on toisenlainen tapa. Onko se tehokkaampi, siihen en lähde ottamaan kantaa. Toivottavasti ydinaseista saadaan jonkinlainen neuvottelutulos aikaan. Pahoin pelkään, että Pohjois-Korean johtaja ei uskalla liikahtaa säilyttääkseen valtansa, Vanhanen pohtii.



"Trumpin vaistot bisnesmaailmasta"

New York Times -lehti on kertonut, että Trump käyttää Pohjois-Korean kanssa samanlaisia neuvottelukeinoja kuin aikoinaan kiinteistöbisneksessä. Aaltola näkee asian samoin.



– Hän on bisnesmaailmasta kotoisen ja hänen vaistonsa ovat siellä kehittyneet. Hän ajattelee, että kykenee aika lailla omassa päässään muodostamaan kannan asioihin. Yhdysvalloissa näitä neuvotteluja on käyty Pohjois-Korean kanssa kymmenien vuosien ajan ja tietoa maan kanssa käytävistä neuvotteluista on paljon, mutta jos tämän tiedon haluaa sivuuttaa ja aloittaa ikään kuin tyhjältä pöydältä niin siinä voi tulla ongelmia. Toisaalta Trump ajattelee, että hän on uusi komeettamainen hahmo, joka kykenee ratkaisemaan asiat, jotka ovat visaisia muille, Aaltola kuvaa.



Vanhanen sanoo, että Trumpilla on kova itseluottamus siihen, että hän pystyy hallitsemaan tilannetta.



– Euroopan kannalta Iran on Pohjois-Koreaa tärkeämpi kysymys. Ei pidä päästää Irania avaamaan ydinohjelmaansa. Se pitäisi olla ohjenuorana, mutta tällä hetkellä se ei Yhdysvalloissa ole näin, Vanhanen sanoo.



"Ihanne, että Pohjois-Koreaa tuhoaa ydinaseensa"

Trumpin ennakkoehto, että Pohjois-Korea lupaa luopua ydinaseistaan, ei ole kovin kummoinen. Siihen pitäisi luoda aikamoiset tarkistusjärjestelmät, jotta sitä pystytään myös valvomaan.



Vanhasen mielestä ihanne olisi, että Pohjois-Korea oikeasti tuhoaisi ydinkoelaitoksensa.



– Jos Pohjois-Koreaan kuitenkin jää jäljelle kaikki ne ihmisoikeuskysymykset, niin tästä tulee kyllä iso ongelma myös Yhdysvaltojen eli kotiyleisön kannalta. Voidaanko lopulta mitään pakotteita purkaa, jos se ihmisoikeustilanne jatkuu ennallaan, Vanhanen kysyy.