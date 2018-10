MTV seuraa: Yhdysvaltojen Pittsburghissa sijaitsevan synagogan alueella on ammuskeltu – useita kuollut ja haavoittunut

Poliisin mukaan useita ihmisiä on ammuttu Tree of Life -synagogan alueella. Tilanne alkoi aamulla paikallista aikaa, kun ampuja tunkeutui täyteen synagogaan uskonnollisen seremonian aikana.

Uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin kahdeksan on kuollut ja 12 haavoittunut ampujan hyökkäyksessä. Miespuolinen ampuja on antautunut. Haavoittunut ampuja on kuljetettu sairaalaan.