YK haluaa kieltää härkätaistelut lapsilta – "Alaikäisiä suojeltava äärimmäiseltä väkivallalta"

YK:n lapsen oikeuksien komitea on vedonnut Espanjaan, jotta se kieltäisi lasten osallistumisen härkätaisteluihin. YK:n mukaan lapsia on suojeltava härkätaisteluihin liittyviltä haitallisilta vaikutuksilta. Komitea on huolissaan siitä, millaisia vaikutuksia julmilla esityksillä voi olla alle 18-vuotiaisiin katsojiin. Asiasta kertoo The Guardian.