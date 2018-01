YK: Jo lähes sata siviiliä kuollut tänä vuonna Syyrian saarretulle alueelle suuntaamissa iskuissa

Zeid Ra'ad al-Husseinin mukaan tilanne itä-Ghoutan alueella on verrattavissa humanitaariseen katastrofiin.

Alue on yksi harvoista kapinallisten hallussa olevista alueista Syyriassa. Itä-Ghoutan alueella on runsaasti piiritettyjä kyliä ja kaupunkeja, joissa on loukussa arvioiden mukaan ainakin 390 000 siviiliä.