YK:n pääsihteeri kuvaili itä-Ghoutaa: ”Helvetti maan päällä” – Turvallisuusneuvosto haluaa Syyriaan 30 päivän tulitauon

Syyriassa on käyty kiivasta taistelua Damaskoksen lähellä. Viime sunnuntain jälkeen Ghoutan kaupungin pommituksissa on kuollut ainakin 346 ihmistä, kertoo YK. Syyrian armeija väittää iskeneen vain kapinallisia vastaan, mutta ihmisoikeusjärjestöjen mukaan kuolleiden joukossa on myös siviilejä.