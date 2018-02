YK:n turvallisuusneuvosto äänestää tänään Syyrian tulitauosta

Äänestys oli alun perin määrä pitää jo eilen, mutta sitä lykättiin, jotta neuvotteluille saatiin lisäaikaa. Äänestyksen uudeksi määräajaksi on ilmoitettu kello 19 Suomen aikaa.

Tulitauolla pyritään pysäyttämään verenvuodatus erityisesti Syyrian Itä-Ghoutassa, jossa siviilien tilanne on ollut äärimmäisen tukala viime aikoina, kun Syyrian hallinto on pommituksillaan moukaroinut kapinallisten hallussa olevaa aluetta. Arviolta yli 400 siviiliä on viime päivinä saanut surmansa.