YK vaatii tulitaukoa Syyriaan yksimielisesti – Itä-Ghoutaa on moukaroitu jo viikko

Syyria on pommittanut väittämiään kapinallisasemia pääkaupungin lähellä Itä-Ghoutassa jo viikon ajan, ja siviilien asema on ollut kestämätön. Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan hyökkäyksissä on kuollut jo 500 siviiliä. Kuolonuhreista yli 120 on ollut lapsia.