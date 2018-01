YK varoittaa: Yli 100 000 rohingya-pakolaista vaarassa, jos monsuunisateet aiheuttavat maanvyöryjä

Etelä-Bangladeshissa on nyt lähes miljoona rohingya-muslimia, kun lähes 700 000 pakeni Myanmarissa elokuussa puhjennutta väkivaltaa. Avustustyöntekijöiden mukaan varsinkin uusien pakolaisten leirit ovat todella puutteellisia.

– Maanvyöry- ja tulvariskiarvio nättää, että vähintään 100 000 ihmistä on vakavassa vaarassa. Heidät pitäisi siirtää uusille alueille suojaan, YK:n raportissa sanotaan.

YK:n mukaan pakolaisleireissä on hyvin haasteelliset elinolosuhteet, eikä kunnollisia fasiliteetteja tai palveluita. Leireissä myös sairaudet leviävät nopeasti.

Maailman terveysjärjestö WHO:n rokotusohjelma on onnistunut estämään koleran leviämisen. Samalla tavoin pyritään torjumaan kurkkumätää, johon on sairastunut lähes 5 000 pakolaista, joista 35 on kuollut.