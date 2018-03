Zimbabwe valittaa: Kiinassa valmistetut kondomit liian pieniä – "Kiinalaisille ohuus on tärkeää eikä niinkään koko"

– Nuorisolla on kondomi, jota mielellään käytetään, mutta me emme valmista sitä. Tuomme kondomimme Kiinasta, ja jotkut miehet valittavat, että ne ovat liian pieniä. Ministeri vaati, että Zimbabwen tuli valmistaa itse kondomeja, eikä tuoda niitä. Kondomi on tärkeä ehkäisyvälinen eteläisessä Afrikassa sekä ei-toivottujen raskauksien että laajalle levinneen HI-viruksen torjunnassa.