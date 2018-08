Zimbabwen uusi presidentti on vankilatuomion kärsinyt lakimies ja viekas "krokotiili" – kieltää osallisuutensa maan hirmutekoihin

Oppositiojohtaja Nelson Chamisa on jo väittänyt vaalitulosta peukaloiduksi ja on uhannut jopa jättää lakivaatimuksen vaalituloksen sotkemisesta.

Tarkkaa ikää ei tiedetä

Mnangagwan edustama ZANU-PF-puolue on entisen hallitsija Mugaben perustama. Mnangagwan tarkkaa syntymävuotta ei tiedetä, mutta hän on arvioiden mukaan noin 75-vuotias.

Sotilasoppia Egyptissä, vankilatuomio Rhodesiassa



Mies on ammatiltaan lakimies ja hänellä on pitkä poliittinen ura takanaan: Mnangagwa on ollut politiikassa yhteensä 26 vuotta. Mies on saanut sotilaskoulutusta Kiinassa ja Egyptissä. Lisäksi hän on ollut oppilaana kommunistisen Kiinan tunnetussa pekingiläisessä koulussa.